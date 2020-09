Coronavirus, i dati: 1.229 nuovi casi in 24 ore, tamponi quasi raddoppiati. Nove le vittime. Quattro persone in più in Rianimazione (Di martedì 15 settembre 2020) Sono 1.229 i contagiati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore, 221 in più di ieri. Ma rispetto a lunedì sono quasi raddoppiati i tamponi processati: 80.517 contro 45.309. Le vittime sono state 9, contro le 14 di ieri. Questi i dati del ministero della Salute. I casi totali sono così saliti a 289.990, i morti a 35.633. In nessuna regione si è registrata un’assenza di nuovi positivi. I più numerosi nelle ultime 24 ore in Lombardia (176) e in Liguria (141). I guariti sono 695 rispetto a ieri, numero che porta il totale delle persone che hanno sconfitto il covid, insieme a quelle dimesse, a 213.950. Salgono a quota 201 i pazienti in terapia intensiva: +4 rispetto a ieri.In crescita anche i ricoverati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Sono 1.229 i contagiati dalnelle ultime 24 ore, 221 in più di ieri. Ma rispetto a lunedì sonoprocessati: 80.517 contro 45.309. Lesono state 9, contro le 14 di ieri. Questi idel ministero della Salute. Itotali sono così saliti a 289.990, i morti a 35.633. In nessuna regione si è registrata un’assenza dipositivi. I più numerosi nelle ultime 24 ore in Lombardia (176) e in Liguria (141). I guariti sono 695 rispetto a ieri, numero che porta il totale delleche hanno sconfitto il covid, insieme a quelle dimesse, a 213.950. Salgono a quota 201 i pazienti in terapia intensiva: +4 rispetto a ieri.In crescita anche i ricoverati ...

PagellaPolitica : La provincia di #LaSpezia sta registrando una forte crescita di contagi da #coronavirus: nonostante le rassicurazio… - RaiNews : I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia #coronavirus - mante : L’emergenza coronavirus degli ultimi mesi ha diviso i presidi e gli insegnanti in due grandi gruppi: quelli che si… - LucaGattuso : I dati comunicati oggi dal Minist. Salute 15/09/2020 39.712 positivi (+525) 214.645 guariti (+695) 2.222 ricoverati… - CiaoKarol : #Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. I dati di oggi, 15 settembre: 1.229 nuovi contagi e 9 morti -