Coppa di Germania, difensore aggredisce un tifoso sugli spalti (Di martedì 15 settembre 2020) Il difensore Toni Leistner aggredisce un tifoso sugli spalti al termine della partita di Coppa di Germania Dinamo Dresda-Amburgo. Poi le scuse sui social. Coppa di Germania, follia al termine di Dinamo Dresda-Amburgo, con il difensore della squadra ospite Toni Leistner che ha aggredito un tifoso. Il calciatore, che si è scusato con un post condiviso sui social, rischia una lunga squalifica. Toni Leistner aggredisce un tifoso sugli spalti al termine di Dinamo Dresda-Amburgo Il fattaccio è avvenuto dopo il triplice fischio della partita Dinamo Dresda-Amburgo (4-1), quando il difensore ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020) IlToni Leistnerunal termine della partita didiDinamo Dresda-Amburgo. Poi le scuse sui social.di, follia al termine di Dinamo Dresda-Amburgo, con ildella squadra ospite Toni Leistner che ha aggredito un. Il calciatore, che si è scusato con un post condiviso sui social, rischia una lunga squalifica. Toni Leistnerunal termine di Dinamo Dresda-Amburgo Il fattaccio è avvenuto dopo il triplice fischio della partita Dinamo Dresda-Amburgo (4-1), quando il...

