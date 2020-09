Cinque tempeste tropicali in Atlantico tutte insieme | è un evento storico

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 15 settembre 2020) La stagione degli uragani è ancora in piena attività, con una vivacità davvero che non si vedeva da decenni in. Le immagini satellitari riprese dalla NOAA sono uniche poiché hanno mostrato il 14 settembre ben 5 distinti sisteminel solo oceano, attivi contemporaneamente. Si tratta di Sally, l’uragano più organizzato arrivato sul Golfo del Messico. Poi ancora Paulette, anch’esso uragano, e infine Rene, Teddy e Vicky: quest’ultima, a est di Capo Verde, è addirittura la 21esima depressione tropicale del 2020. E’ una scia davvero record, con anche questi ultimi sistemiche potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni, una volta che si dirigeranno verso acque più calde oceaniche. Ad essi va aggiunta anche ...