Calciomercato Catania, non solo Manuel Sarao: sondaggio degli etnei per Reginaldo, la Reggina… (Di martedì 15 settembre 2020) Nella giornata di ieri l'ufficialità: Manuel Sarao è un nuovo giocatore del Catania.Il club etneo ha acquisito a titolo definitivo dalla Reggina il cartellino dell'esperto attaccante classe 1989, che nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in Serie B proprio con la maglia amaranto. Il calciatore originario di Milano, dunque, ha firmato un contratto che lo legherà alla società rossazzurra per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2022. E nella giornata di oggi si allenerà per la prima volta con i nuovi compagni di squadra.Intanto, dopo il trasferimento di Sarao in Sicilia, il Catania vorrebbe mettere a disposizione del nuovo tecnico Giuseppe Raffaele un altro attaccante. Per questo motivo, secondo quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb', la dirigenza avrebbe ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) Nella giornata di ieri l'ufficialità:è un nuovo giocatore del.Il club etneo ha acquisito a titolo definitivo dalla Reggina il cartellino dell'esperto attaccante classe 1989, che nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in Serie B proprio con la maglia amaranto. Il calciatore originario di Milano, dunque, ha firmato un contratto che lo legherà alla società rossazzurra per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2022. E nella giornata di oggi si allenerà per la prima volta con i nuovi compagni di squadra.Intanto, dopo il trasferimento diin Sicilia, ilvorrebbe mettere a disposizione del nuovo tecnico Giuseppe Raffaele un altro attaccante. Per questo motivo, secondo quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb', la dirigenza avrebbe ...

Mediagol : #Calciomercato #Catania, non solo Manuel Sarao: sondaggio degli etnei per #Reginaldo, la #Reggina… - Mediagol : #Calciomercato #Catania, non solo Manuel Sarao: sondaggio degli etnei per Reginaldo, la Reggina... - tabellamercatob : Ieri #calciomercato #SerieB Affari del #14settembre Cessioni in #SerieC #Empoli: in prestito alla #Lucchese il t… - LI_SoloRAYA : Calciomercato, il Catania su Diakité. L’ex Lazio è attualmente svincolato - GoalSicilia : #Calciomercato #serieC: duello tra #Catania e #Trapani per un portiere -