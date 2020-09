Banchi con le rotelle usati come autoscontro: ma è una fake news (Di martedì 15 settembre 2020) Il 14 settembre è iniziata la scuola in quasi tutta Italia, e contestualmente ha iniziato a circolare un video che ha come protagonisti dei ragazzi intenti a utilizzare i famosi Banchi a rotelle come fossero macchinine dell’autoscontro, realizzando una delle tante ipotesi che da mesi venivano ironicamente formulate in rete. Banchi con le rotelle, parla l’autore del video Le immagini, pubblicate sul social TikTok, sono diventate virali dopo la condivisione del video da parte di Matteo Salvini prima e di alcuni quotidiani poi. Il leader della Lega ha accompagnato il video con l’hashtag #AzzolinaBocciata, criticando la ministra dell’Istruzione. In realtà, però, il video risale al 2017. A svelarlo è stato lo stesso autore, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) Il 14 settembre è iniziata la scuola in quasi tutta Italia, e contestualmente ha iniziato a circolare un video che haprotagonisti dei ragazzi intenti a utilizzare i famosifossero macchinine dell’, realizzando una delle tante ipotesi che da mesi venivano ironicamente formulate in rete.con le, parla l’autore del video Le immagini, pubblicate sul social TikTok, sono diventate virali dopo la condivisione del video da parte di Matteo Salvini prima e di alcuni quotidiani poi. Il leader della Lega ha accompagnato il video con l’hashtag #AzzolinaBocciata, criticando la ministra dell’Istruzione. In realtà, però, il video risale al 2017. A svelarlo è stato lo stesso autore, ...

borghi_claudio : Tutti parlano della scuola e dei banchi. Si scopre che Arcuri ha affidato un appalto da 40 milioni per 180.000 banc… - raffaellapaita : Quando @matteorenzi diceva di programmare con anticipo la riapertura delle scuole ci hanno criticato. Oggi è chiaro… - immuni_app : ?? Migliaia di studenti stanno per tornare tra i banchi di scuola. #Immuni è un importante alleato dei nostri ragaz… - 4everMilanista : RT @LaNotiziaTweet: L’autoscontro con i banchi a rotelle? E’ un’altra #Fakenews di #Salvini contro la #Azzolina. Il video è stato girato ne… - andrea820392002 : @fa81082 @CesareSacchetti lo sanno come lo sappiamo tutti e lo vediamo ogni giorno da maggio, ma devono far vedere… -