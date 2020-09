Vendono su Facebook auto di lusso, ma è una truffa: in manette intera famiglia (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn’intera famiglia impegnata a realizzare truffe attraverso annunci di vendita e noleggio a prezzi notevolmente ribassati di auto di lusso, per le quali ignari clienti versavano sostanziose caparre, senza vederla mai però l’auto dei sogni. Un sistema truffaldino che ha portato in carcere, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli (sostituto Domenico Musto), un 28enne di Frignano (Caserta), e ai domiciliari il fratello di 20 anni, la fidanzata 32enne e la madre 50enne. Sono stati i carabinieri della stazione di Frignano ad eseguire le misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Napoli per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Una trentina le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn’impegnata a realizzare truffe attraverso annunci di vendita e noleggio a prezzi notevolmente ribassati didi, per le quali ignari clienti versavano sostanziose caparre, senza vederla mai però l’dei sogni. Un sistemaldino che ha portato in carcere, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli (sostituto Domenico Musto), un 28enne di Frignano (Caserta), e ai domiciliari il fratello di 20 anni, la fidanzata 32enne e la madre 50enne. Sono stati i carabinieri della stazione di Frignano ad eseguire le misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Napoli per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla. Una trentina le ...

