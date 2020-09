Una serie di problemi per Android Auto dopo l’aggiornamento ad Android 11

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) Non stanno tranquilli gli utilizzatori di, adesso alle prese con nuovianche se limitati ai device Google Pixel che hanno già ricevuto l’aggiornamento ad11. Come riportato da ‘9to5google.com‘, iemersi sono diversi, anche se tutti importanti. In primo luogo è saltare sembra essere stata la riproduzione musicale di, in quanto la musica prenderebbe ad interrompersi (con connessione Bluetooth), ed in alcuni casi riprodotta inopportunamente dagli speaker del terminale. Per risolvere sembra essere necessario disattivare la scansione Bluetooth e la Posizione. Un altro disturbo è relativo all’app calendario, che sparisce ...