Tour de France 2020 | diciottesima tappa | data | orari | tv e streaming

La diciottesima tappa del Tour de France 2020, in programma giovedì 17 settembre da Meribel a La Roche-sur-Foron dopo 175 km e cinque GPM, rappresenta l'ultima possibilità di attacco per gli scalatori prima di Parigi. Non c'è infatti arrivo in salita, ma il percorso presenta oltre 4000 metri di dislivello. Si scalano nell'ordine Cormet de Roselend, Col des Saisies, Les Aravis e nel finale il Plateau des Glières. orari E TV – I corridori scatteranno da Meribel alle 12:30, con l'arrivo previsto tra le 17:12 e le 17:50 in base alla media oraria di corsa. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv su Rai Due o Eurosport (visibile anche su Dazn), oltre che in diretta ...

