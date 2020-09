Terremoto tra Salemi e Vita: 4 scosse in 4 minuti (Di lunedì 14 settembre 2020) Nello spazio di 60 secondi la terra ha tremato 3 volte nel Trapanese. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 5:47 a Vita, in provincia di Trapani. In base ai rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 14 km di profondità ed epicentro vicino i comuni di Vita e Salemi. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa è stata preceduta e seguita da altri due terremoti entrambi di magnitudo 3.1. La prima a Vita, la seconda a Salemi. Alle 5:51 la terra ha tremato ancora a Salemi, magnitudo 2.1. 2020-09-14 05:51:40 ML 2.1 3 km NE Salemi (TP) 17 37.84 12.83 2020-09-14 05:48:01 ML 3.1 2 km NE Salemi ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 14 settembre 2020) Nello spazio di 60 secondi la terra ha tremato 3 volte nel Trapanese. Una scossa didi magnitudo 3.5 è stata registrata alle 5:47 a, in provincia di Trapani. In base ai rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 14 km di profondità ed epicentro vicino i comuni di. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa è stata preceduta e seguita da altri due terremoti entrambi di magnitudo 3.1. La prima a, la seconda a. Alle 5:51 la terra ha tremato ancora a, magnitudo 2.1. 2020-09-14 05:51:40 ML 2.1 3 km NE(TP) 17 37.84 12.83 2020-09-14 05:48:01 ML 3.1 2 km NE...

BeliceIt : Quattro scosse di terremoto tra Salemi e Vita. I particolari - RED_269 : RT @emergenzavvf: ?? #Roma #28agosto 14:00, scossa #terremoto magnitudo 3.0 registrata nella zona dei Castelli Romani, tra Lariano, Rocca Pr… - birbas3l3kta : @LorenzoCorti1 @Mainomenos1 @fattoquotidiano Prova a fare il confronto tra la ricostruzione post terremoto a l'Aquila ed in Emilia-Romagna - Amos8125 : @Desmondo90 @Majakovsk73 Il Bahrein è praticamente una città che è una propaggine saudita. Come tutta la zona est d… - cillo70 : @NCicuta @CinziaMorosetti Le roccaforti sono Pesaro città e Ancona città se non sbaglio ma alle ultime europee hann… -