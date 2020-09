Su Pirlo | la Juve scommette a occhi chiusi

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 14 settembre 2020) Nonostante per molti, come ad esempio il guru olandese Louis Van Gaal, Andreasia un'incognita come allenatore, la fiducia che l'ambiente dellantus nutre nei suoi confronti è enorme. Lo dimostra la disponibilità del gruppo in costante allenamento al centro sportivo della Continassa, un gruppo nel quale i suoi ex compagni di squadra Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci garantiscono per lui e lo seguono come un maestro. Tra le principali idee tattiche del neo allenatore bianconero vi è quella di cambiare il 4-3-3 iniziale in un 3-4-3 in fase di possesso palla, in modo da aggiungere un giocatore in più al momento di attaccare. Il giocatore in questione potrebbe essere uno dei due terzini, ossia Alex Sandro a sinistra oppure uno tra Danilo e Cuadrado sull'out destro. Seppur ancora un neofita, ...