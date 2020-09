Spezia, visite mediche in corso per Mattiello e Piccoli (Di lunedì 14 settembre 2020) I prossimi acquisti dello Spezia, Federico Mattiello e Roberto Piccoli, stanno effettuando le visite mediche a Forte dei Marmi Federico Mattiello e Roberto Piccoli stanno effettuando le visite mediche a Forte dei Marmi prima di diventare ufficialmente dei nuovi giocatori dello Spezia. Entrambi i giocatori arrivano dall’Atalanta. L’ex terzino di Bologna e Cagliari è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto mentre il giovane attaccante arriva in prestito secco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) I prossimi acquisti dello, Federicoe Roberto, stanno effettuando lea Forte dei Marmi Federicoe Robertostanno effettuando lea Forte dei Marmi prima di diventare ufficialmente dei nuovi giocatori dello. Entrambi i giocatori arrivano dall’Atalanta. L’ex terzino di Bologna e Cagliari è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto mentre il giovane attaccante arriva in prestito secco. Leggi su Calcionews24.com

