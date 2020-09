"Siamo su una corda". GF Vip, un caso di coronavirus a poche ore dalla diretta (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini partirà stasera su Canale 5. Proprio a poche ore dalla messa in onda arriva però una notizia piuttosto importante: è stato riscontrato un positivo al coronavirus nello staff del reality. Si tratta di uno degli autori: subito attivato il protocollo aziendale anti-contagio che ha portato all'isolamento delle persone che sono state a contatto con il contagiato. Dalle prime indiscrezioni non sembrano essere a rischio il conduttore, gli opinionisti Pupo e Antonella Elia e soprattutto i concorrenti del GF Vip. “È una situazione complicata - ha commentato Signorini a Il Giornale - viaggiamo come funamboli su una corda. Ma Siamo attrezzati ad affrontare la situazione con il massimo rigore. Chi è stato in contatto con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini partirà stasera su Canale 5. Proprio aoremessa in onda arriva però una notizia piuttosto importante: è stato riscontrato un positivo alnello staff del reality. Si tratta di uno degli autori: subito attivato il protocollo aziendale anti-contagio che ha portato all'isolamento delle persone che sono state a contatto con il contagiato. Dalle prime indiscrezioni non sembrano essere a rischio il conduttore, gli opinionisti Pupo e Antonella Elia e soprattutto i concorrenti del GF Vip. “È una situazione complicata - ha commentato Signorini a Il Giornale - viaggiamo come funamboli su una. Maattrezzati ad affrontare la situazione con il massimo rigore. Chi è stato in contatto con ...

riotta : Nel silenzio italiano il popolo bielorusso si batte per la libertà. Avevamo un inno nazionale e una Costituzione ch… - IlContiAndrea : Mentre la legge contro l’omotransfobia è ancora in discussione alla Camera (sì siamo nel 2020 ed è tardissimo) un a… - Mov5Stelle : 'Siamo l’unica lista ad essere una squadra con un obiettivo comune. Siamo coerenti con il percorso iniziato, non si… - DelgadoSveva : RT @realfedem: Stavo passeggiando lungo la scuola materna del mio paese ed ho sentito una maestra dire ad un alunno 'ognuno gioca per conto… - TinyJimin_13 : RT @JiminsWifeIsHe1: Siamo ?? sempre ?? più vicini ?? ad una live ?? di Jungkook ?? in cui ?? ci mostra ?? tutti i suo tatuaggi ?? e ci spiega ?? il… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo una "Siamo una città di mare Inizia l’avventura, buon vento" il Resto del Carlino Omicidio Willy, «il dramma di mio cugino e l’intolleranza crescente nell’Italia che ci ha accolti»

Quando arrivai a Roma nel 1971 avevo quindici anni. Ero una ragazzina, ma già abbastanza matura e con un forte senso di responsabilità. Ero emigrata a dodici a Lisbona, dove avevo trascorso i miei pri ...

L’IC Lozzo Atestino di Vo’ Euganeo entra nel programma internazionale Showcase School di Microsoft

Vo’ Euganeo, 14 settembre 2020 – L’Istituto Lozzo Atestino di Vo’ Euganeo è stato selezionato per entrare a far parte di Showcase School di Microsoft, programma internazionale che include un numero li ...

Quando arrivai a Roma nel 1971 avevo quindici anni. Ero una ragazzina, ma già abbastanza matura e con un forte senso di responsabilità. Ero emigrata a dodici a Lisbona, dove avevo trascorso i miei pri ...Vo’ Euganeo, 14 settembre 2020 – L’Istituto Lozzo Atestino di Vo’ Euganeo è stato selezionato per entrare a far parte di Showcase School di Microsoft, programma internazionale che include un numero li ...