“Segnali di vita su Venere”, la scoperta che può cambiare la storia (Di lunedì 14 settembre 2020) Gli scienziati hanno trovato fosfina nell'atmosfera di Venere. Un gas che, almeno sulla Terra, significa vita. Si tratta di uno degli indizi più potenti della presenza di forme biologiche al di fuori del nostro Pianeta. Un'ipotesi che Carl Sagan ventilava più di mezzo secolo fa. Da quando lo conosciamo un po' meglio, Venere è sceso piuttosto in fondo alla lista dei luoghi in cui cercare forme di vita extraterrestre. È il pianeta più vicino e più simile al nostro, come dimensioni. Ma la sua superficie è un inferno. Tuttavia gli scienziati sanno che si possono trovare posti più temperati. Basta salire di quota, di qualche decina di chilometri. Ed è proprio da lì che arrivano indizi molto interessanti, descritti in uno studio pubblicato oggi su Nature Astronomy. ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 14 settembre 2020) Gli scienziati hanno trovato fosfina nell'atmosfera di Venere. Un gas che, almeno sulla Terra, significa. Si tratta di uno degli indizi più potenti della presenza di forme biologiche al di fuori del nostro Pianeta. Un'ipotesi che Carl Sagan ventilava più di mezzo secolo fa. Da quando lo conosciamo un po' meglio, Venere è sceso piuttosto in fondo alla lista dei luoghi in cui cercare forme diextraterrestre. È il pianeta più vicino e più simile al nostro, come dimensioni. Ma la sua superficie è un inferno. Tuttavia gli scienziati sanno che si possono trovare posti più temperati. Basta salire di quota, di qualche decina di chilometri. Ed è proprio da lì che arrivano indizi molto interessanti, descritti in uno studio pubblicato oggi su Nature Astronomy. ...

repubblica : Segnali di vita da Venere: 'In atmosfera una sostanza che si genera con l'attività biologica' - eziomauro : Possibili segnali di vita da Venere: 'In atmosfera una sostanza che si genera con l'attività biolog… - giusmo1 : Segnali di vita da Venere: 'In atmosfera una sostanza che si genera con l'attività biologica' - Italia_Notizie : Segnali di vita su Venere: trovate tracce di fosfina - LiguriaIN : Segnali di vita da Venere: in atmosfera una sostanza che si genera con l'attività biologica -

Ultime Notizie dalla rete : “Segnali vita Gisele Bündchen ammette: «L'ansia può essere devastante, ma ho imparato che niente è per sempre» Corriere della Sera