Scuola: professore positivo, 115 studenti in quarantena (Di lunedì 14 settembre 2020) Il docente è risultato positivo al coronavirus e 115 studenti di cinque classi dell'istituto sono stati sottoposti a isolamento fiduciario. Da domani saranno eseguiti su tutti gli studenti i tamponi. Si tratta di un docente dell'Isis Michelangelo Buonarroti di Monfalcone (Gorizia). Lo ha reso noto la Regione Friuli Venezia Giulia, dichiarando inoltre che si tratta … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Archiviato il lockdown, finalmente oggi — 14 settembre — si torna a scuola nella maggior parte delle Regioni. Un anno particolare che vede come protagonisti mascherine, gel igienizzante, banchi nuovi ...

CUNEO CRONACA- Anche nella Pediatria dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo oggi (lunedì 14 settembre) è suonata la campanella del primo giorno di scuola. "La nostra instancabile insegnante osped ...

