Scuola: Mattarella, 'Stato, Regioni e Comuni ciascuno svolga la sua parte' (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Alla riapertura" delle scuole "guarda in questi giorni tutto il Paese. A questo impegno è chiamata la Repubblica, in tutte le sue istituzioni statali, sono chiamate le Regioni, sono chiamati i Comuni: ciascuno ha una parte da svolgere di sua competenza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo. Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Alla riapertura" delle scuole "guarda in questi giorni tutto il Paese. A questo impegno è chiamata la Repubblica, in tutte le sue istituzioni statali, sono chiamate le, sono chiamati iha unada svolgere di sua competenza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo.

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutte le ragioni del nervosismo di Conte: due inchieste (Trento e Bergamo), caos scuola,… - Quirinale : #Mattarella: Siamo sconvolti per la morte di #Willy,pestato con crudeltà per aver difeso un amico contro la violenz… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella a #Vo’ (Padova) per l’inaugurazione dell’anno scolastico visita la #scuola Gianni Rodari-… - SergioSierra67 : RT @Quirinale: #Mattarella: il Paese non può dividersi sull’esigenza di sostenere e promuovere la sua #scuola. Oggi la riapertura della sc… - CastigliMirella : RT @Quirinale: #Mattarella: Siamo sconvolti per la morte di #Willy,pestato con crudeltà per aver difeso un amico contro la violenza. Il suo… -