**Scuola: Mattarella, lockdown lezione vita e su importanza istruzione’** (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo’Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) – “So bene, cari studenti, che la scuola vi è mancata quando, ai primi del marzo scorso, le sue porte sono state chiuse e avete avvertito quanto valesse l’incontro quotidiano con i vostri insegnanti, la vicinanza dei vostri compagni, quanto la convivenza fosse fattore di crescita e fondamentale strumento di socialità. Quel che è accaduto è stato come una lezione di vita che vi ha fatto comprendere, in modo chiaro, come la scuola sia indispensabile allo sviluppo personale di ciascuno di voi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico a Vo’ Euganeo.L'articolo **Scuola: Mattarella, lockdown ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo’Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) – “So bene, cari studenti, che la scuola vi è mancata quando, ai primi del marzo scorso, le sue porte sono state chiuse e avete avvertito quanto valesse l’incontro quotidiano con i vostri insegnanti, la vicinanza dei vostri compagni, quanto la convivenza fosse fattore di crescita e fondamentale strumento di socialità. Quel che è accaduto è stato come unadiche vi ha fatto comprendere, in modo chiaro, come la scuola sia indispensabile allo sviluppo personale di ciascuno di voi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico a Vo’ Euganeo.L'articolo...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutte le ragioni del nervosismo di Conte: due inchieste (Trento e Bergamo), caos scuola,… - Quirinale : #Mattarella: Siamo sconvolti per la morte di #Willy,pestato con crudeltà per aver difeso un amico contro la violenz… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella a #Vo’ (Padova) per l’inaugurazione dell’anno scolastico visita la #scuola Gianni Rodari-… - elenoirebartoli : RT @Quirinale: #Mattarella: Siamo sconvolti per la morte di #Willy,pestato con crudeltà per aver difeso un amico contro la violenza. Il suo… - simopog1 : RT @Raiofficialnews: #TuttiAScuola, in diretta da Vo’, oggi alle 16:35 su @RaiUno con @andreadelogu e @insinnaflavio, alla presenza del Pre… -