Scuola, il primo giorno al Rossellini tra sovraffollamento e timori di contagio. I docenti: “Disorientati come gli alunni, ora serve ripartire” (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo mesi di stop forzato, a causa del coronavirus, anche a Roma è ripartito l’anno scolastico, seppur ancora tra timori, dubbi e il rischio di nuove chiusure in caso di contagi. All’Istituto statale di istruzione superiore “Roberto Rossellini“, Scuola professionale per la formazione cinematografica, fotografica e televisiva, è stato il primo giorno per gli studenti delle prime classi. I problemi? Quelli tipici delle scuole del resto d’Italia, dalle classi sovraffollate, agli spazi (con tanto di lavori ancora in corso, ndr), fino agli assembramenti all’esterno, prima di accedere alla Scuola. “Il ministero consiglia la misurazione a casa della temperatura, qui ogni persona che entra, studenti, docenti e non solo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo mesi di stop forzato, a causa del coronavirus, anche a Roma è ripartito l’anno scolastico, seppur ancora tra, dubbi e il rischio di nuove chiusure in caso di contagi. All’Istituto statale di istruzione superiore “Roberto“,professionale per la formazione cinematografica, fotografica e televisiva, è stato ilper gli studenti delle prime classi. I problemi? Quelli tipici delle scuole del resto d’Italia, dalle classi sovraffollate, agli spazi (con tanto di lavori ancora in corso, ndr), fino agli assembramenti all’esterno, prima di accedere alla. “Il ministero consiglia la misurazione a casa della temperatura, qui ogni persona che entra, studenti,e non solo, ...

