Scuola | Conte “C' è fiducia | ma non nascondiamo criticità”

ROMA (ITALPRESS) – "C'è fiducia ed entusiasmo, questo giorno è importante. Non nascondiamo delle criticità, questa sera confidiamo di ritrovarci anche a fare un primo bilancio. Siamo anche consapevoli che mai come quest'anno stiamo investendo nella Scuola, a dispetto della pandemia. Continueremo a valutare con la ministra Azzolina e i ministri competenti questa prima giornata per contribuire alla realizzazione di quest'anno scolastico". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, a margine di un convegno a Palazzo Borromeo, parlando dell'inizio dell'anno scolastico.(ITALPRESS).

