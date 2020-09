Riapertura scuole, mancano i banchi: alunni scrivono in ginocchio (Di lunedì 14 settembre 2020) La Riapertura delle scuole ha creato caos e polemiche: alunni in aula tra mille disservizi. In una classe genovese studenti costretti a scrivere in ginocchio La Riapertura delle scuole ha creato non poche polemiche, anche e soprattutto per i tanti disservizi ed uno stato di impreparazione che ha ridotto gli istituti quasi a zona di frontiera. Ed il primo giorno non poteva che iniziare con il piede sbagliato, soprattutto in alcune zone d’Italia. In Liguria la denuncia è arrivata da Giovanni Toti, il governatore della Regione, che si è lanciato in un duro attacco nei confronti del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Attraverso i canali social ha postato una foto davvero eloquente. In una classe si vedono alunni in ginocchio ... Leggi su bloglive (Di lunedì 14 settembre 2020) Ladelleha creato caos e polemiche:in aula tra mille disservizi. In una classe genovese studenti costretti a scrivere inLadelleha creato non poche polemiche, anche e soprattutto per i tanti disservizi ed uno stato di impreparazione che ha ridotto gli istituti quasi a zona di frontiera. Ed il primo giorno non poteva che iniziare con il piede sbagliato, soprattutto in alcune zone d’Italia. In Liguria la denuncia è arrivata da Giovanni Toti, il governatore della Regione, che si è lanciato in un duro attacco nei confronti del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Attraverso i canali social ha postato una foto davvero eloquente. In una classe si vedonoin...

