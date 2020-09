Referendum, ex ministro Castelli: “Voto No tutta la vita” (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos) – Referendum? Voto no, tutta la vita”. Anche Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia leghista, spiega che voterà per bocciare in taglio dei parlamentari su cui gli italiani sono chiamati a pronunciarsi il prossimo 20 e 21 settembre. Per lo storico dirigente della Lega Nord “è chiaro che i parlamentari sono troppi, ma serve un disegno organico di riforme, mentre siamo di fronte a una inaccettabile sparata dei 5Stelle che dicono che i parlamentari ‘sono tutti fannulloni'”. Poi parla dei ‘dissidenti’ del no nel partito di Salvini: “Lui – dice riferendosi al leader deve essere coerente, per questo voterà sì – ma io credo che l’80% dei nostri elettori voterà no”. I deputati e i ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos) –? Voto no,la vita”. Anche Roberto, exdella Giustizia leghista, spiega che voterà per bocciare in taglio dei parlamentari su cui gli italiani sono chiamati a pronunciarsi il prossimo 20 e 21 settembre. Per lo storico dirigente della Lega Nord “è chiaro che i parlamentari sono troppi, ma serve un disegno organico di riforme, mentre siamo di fronte a una inaccettabile sparata dei 5Stelle che dicono che i parlamentari ‘sono tutti fannulloni'”. Poi parla dei ‘dissidenti’ del no nel partito di Salvini: “Lui – dice riferendosi al leader deve essere coerente, per questo voterà sì – ma io credo che l’80% dei nostri elettori voterà no”. I deputati e i ...

simonebaldelli : Se al #Referendum sul #tagliodeiparlamentari vincesse il No @luigidimaio pensa di rimanere a fare il ministro degli… - fattoquotidiano : “Al referendum voterò Sì'”. Lo ha detto alla #FestaFatto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri [GUARDA IL VID… - FilippoCarmigna : Referendum, ex ministro Castelli: 'Voto No tutta la vita' - francescosaita : Referendum, ex ministro Castelli: 'Voto No tutta la vita' - prestia_fabio : RT @Adnkronos: #Referendum, ex ministro Castelli: 'Voto No tutta la vita' -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum ministro Grillo piomba nella campagna per il sì al referendum: «Potere al popolo e via i dinosauri». Ma Zingaretti: «Basta antipolitica» Il Sole 24 ORE Referendum, ex ministro Castelli: "Voto No tutta la vita"

Roma, 14 set. (Adnkronos) - Referendum? Voto no, tutta la vita". Anche Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia leghista, spiega che voterà per bocciare in taglio dei parlamentari su cui gli ...

Zingaretti a Conte: “Basta con i ritardi del governo”. Agli alleati: “Stop agli attacchi in tv”

A Modena è la giornata dell’orgoglio del Pd e del suo segretario Nicola Zingaretti. Nel grande prato dell’arena spettacoli, davanti ad alcune centinaia di militanti rigorosamente distanziati, il segre ...

Roma, 14 set. (Adnkronos) - Referendum? Voto no, tutta la vita". Anche Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia leghista, spiega che voterà per bocciare in taglio dei parlamentari su cui gli ...A Modena è la giornata dell’orgoglio del Pd e del suo segretario Nicola Zingaretti. Nel grande prato dell’arena spettacoli, davanti ad alcune centinaia di militanti rigorosamente distanziati, il segre ...