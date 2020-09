Nino D’Angelo diventa un murale: la nuova opera di Jorit (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nino D’Angelo fatica a trattenere l’emozione da quando ha scoperto che Jorit, dopo aver disegnato i volti di illustri personaggi internazionali, da Martin Luther King a Maradona, da Troisi a San Gennaro passando per Ascierto, George Floyd, Pasolini e Totò, ha deciso di dedicargli un murale. Sarà il quartiere della periferia nordorientale di San Pietro a Patierno ad ospitare la nuova opera dello street artist che da sempre riempie le mura napoletane con i volti di personaggi che hanno fatto la storia di Napoli e del mondo. “A campa’ cu ‘a pacienza e’ ‘o chiu’ grande equilibrio pe chi po cade’”, canta Nino D’angelo con Maria Nazionale nella canzone “Jamm ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –D’Angelo fatica a trattenere l’emozione da quando ha scoperto che, dopo aver disegnato i volti di illustri personaggi internazionali, da Martin Luther King a Maradona, da Troisi a San Gennaro passando per Ascierto, George Floyd, Pasolini e Totò, ha deciso di dedicargli un. Sarà il quartiere della periferia nordorientale di San Pietro a Patierno ad ospitare ladello street artist che da sempre riempie le mura napoletane con i volti di personaggi che hanno fatto la storia di Napoli e del mondo. “A campa’ cu ‘a pacienza e’ ‘o chiu’ grande equilibrio pe chi po cade’”, cantaD’angelo con Maria Nazionale nella canzone “Jamm ...

