Nina Moric, lo sfogo dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona a 'Live – Non è la D'Urso': "Puoi mentire agli altri, ma non a te stesso". Poi fa una rivelazione su Carlos Maria Corona (Di lunedì 14 settembre 2020) Ieri sera è andata in onda la prima puntata di stagione di Live – Non è la D'Urso e Fabrizio Corona è stato uno degli ospiti del programma di Canale 5. In collegamento da casa sua, Corona ha parlato del suo fortissimo legame con figlio Carlos Maria Corona, avuto 18 anni da Nina Moric. A quanto pare il ragazzo ha scelto di vivere col padre, col quale ha uno splendido rapporto confermato anche dalla D'Urso. Corona ha spiegato perché lui e Carlos in questo periodo siamo lontani da Nina. Stando alle parole di Fabrizio, la modella non starebbe passando un momento semplice e ...

