Neymar accusa | ' Gonzalez mi ha chiamato scimmia e figlio di'

(Di lunedì 14 settembre 2020) Polemiche infinite. E accuse di razzismo. Dopo il parapiglia finale in Psg-Marsiglia , che ha portato a 5 espulsioni e momenti di vero far west, ieri sera, espulso anche lui per aver dato un ...

Scia di veleni dopo il "derby" di Francia fra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia, che si è concluso ieri sera con la vittoria - attesa per 9 anni - dei marsigliesi al Parc des Princes. Espulso ...Polemiche infinite. E accuse di razzismo. Dopo il parapiglia finale in Psg-Marsiglia, che ha portato a 5 espulsioni e momenti di vero far west, ieri sera Neymar, espulso anche lui per aver dato un caz ...