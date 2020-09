Migliorano le condizioni di Navalny, i medici: 'Inizia ad alzarsi dal letto' (Di lunedì 14 settembre 2020) Le condizioni di Alexei Navalny Migliorano. Lo hanno riferito fonti dell'ospedale universitario della Charité di Berlino, dove il dissidente russo è ricoverato dal 22 agosto dopo un avvelenamento da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 settembre 2020) Ledi Alexei. Lo hanno riferito fonti dell'ospedale universitario della Charité di Berlino, dove il dissidente russo è ricoverato dal 22 agosto dopo un avvelenamento da ...

ilpost : Alexei Navalny non è più in coma farmacologico e le sue condizioni stanno migliorando - cjmimun : Le condizioni di Alexei Navalny migliorano: il dissidente russo puo' in certi momenti anche alzarsi dal letto. Lo h… - discoradioIT : ?? #Germania: migliorano le condizioni di salute di Alexey #Navalny - LuRock64 : RT @DaliaDaliaanfo: Migliorano le condizioni di Berlusconi, ipotesi dimissioni tra lunedì e martedì. Prossimo appuntamento da Bruno Vespa.… - dabos1973 : RT @DaliaDaliaanfo: Migliorano le condizioni di Berlusconi, ipotesi dimissioni tra lunedì e martedì. Prossimo appuntamento da Bruno Vespa.… -