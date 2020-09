Maria Paola, il fratello: “Non l’ho uccisa, hanno perso il controllo” (Di lunedì 14 settembre 2020) Prova a difendersi, il fratello di Maria Paola Gaglione, inseguita perché fidanzata con un transessuale. Lui però, dice di non averla uccisa Maria Paola Gaglione (Fonte foto: web)Siamo nel 2020, eppure, essere fidanzata con un transessuale, può essere motivo della tua morte. Assurdo o meno che sia, Maria Paola Gaglione, 20 anni, ora non c’è più, si presume per un incidente tra motorini provocato dal fratello che non accettava questo amore. Maria Paola, era sullo scooter proprio con il fidanzato, Ciro, che appena appreso della morte della ragazza, si è lasciato andare in una frase che la dice lunga, sul suo stato d’animo: ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 settembre 2020) Prova a difendersi, ildiGaglione, inseguita perché fidanzata con un transessuale. Lui però, dice di non averlaGaglione (Fonte foto: web)Siamo nel 2020, eppure, essere fidanzata con un transessuale, può essere motivo della tua morte. Assurdo o meno che sia,Gaglione, 20 anni, ora non c’è più, si presume per un incidente tra motorini provocato dalche non accettava questo amore., era sullo scooter proprio con il fidanzato, Ciro, che appena appreso della morte della ragazza, si è lasciato andare in una frase che la dice lunga, sul suo stato d’animo: ...

