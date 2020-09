Maria Paola Gaglione, il fratello al gip: «Non l'ho uccisa, volevo che tornasse a casa» (Di lunedì 14 settembre 2020) Ha detto di essere innocente, di averli inseguiti, in sella alla sua moto, ma di non essere stato lui a speronarli provocando la caduta dello scooter, su cui viaggiavano la sorella e il compagno... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 settembre 2020) Ha detto di essere innocente, di averli inseguiti, in sella alla sua moto, ma di non essere stato lui a speronarli provocando la caduta dello scooter, su cui viaggiavano la sorella e il compagno...

