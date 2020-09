La Libia ricatta l’Italia: i nostri pescatori in cambio dei ‘calciatori’ libici (condannati a 30 anni come scafisti e assassini) (Di lunedì 14 settembre 2020) Il ricatto della Libia all’Italia: i pescatori italiani in cambio dei ‘calciatori’ libici condannati a 30 anni come scafisti e assassini. Secondo le autorità italiane ha del clamoroso la proposta arrivata dalla Libia (un ricatto, sostengono in molti), che si è detta pronta a liberare i pescatori siciliani arrestati per aver violato le acque libiche a fronte della liberazione dei loro calciatori. Parliamo, come ricostruito dal Corriere della Sera, di quattro soggetti condannati in Italia a 30 anni come trafficanti di esseri umani e assassini. MigrantiIl ricatto della ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 14 settembre 2020) Il ricatto dellaall’Italia: iitaliani indei ‘calciatori’a 30. Secondo le autorità italiane ha del clamoroso la proposta arrivata dalla(un ricatto, sostengono in molti), che si è detta pronta a liberare isiciliani arrestati per aver violato le acque libiche a fronte della liberazione dei loro calciatori. Parliamo,ricostruito dal Corriere della Sera, di quattro soggettiin Italia a 30trafficanti di esseri umani e. MigrantiIl ricatto della ...

