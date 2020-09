Jeep - Le concessionarie registrano oltre 1.500 test drive per le Renegade e Compass 4xe (Di lunedì 14 settembre 2020) Il primo weekend porte aperte dedicato alle Jeep Renegade e Compass 4xe ha registrato un notevole afflusso di persone nelle concessionarie italiane del marchio. Il pubblico, ospitato nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-Covid, ha potuto così osservare da vicino e provare le varianti ibride plug-in dei due modelli.Porte aperte per tutto il mese. La Jeep ha segnalato che, nel corso del fine settimana di lancio delle vetture, sono stati effettuati oltre 1.500 test drive. Un successo che ha spinto la Casa a optare per un porte aperte prolungato a tutto il mese di settembre, sabati e domeniche incluse. In occasione del mese di lancio, le Renegade e Compass plug-in sono acquistabili rispettivamente a 249 e ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 14 settembre 2020) Il primo weekend porte aperte dedicato alle4xe ha registrato un notevole afflusso di persone nelleitaliane del marchio. Il pubblico, ospitato nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-Covid, ha potuto così osservare da vicino e provare le varianti ibride plug-in dei due modelli.Porte aperte per tutto il mese. Laha segnalato che, nel corso del fine settimana di lancio delle vetture, sono stati effettuati1.500. Un successo che ha spinto la Casa a optare per un porte aperte prolungato a tutto il mese di settembre, sabati e domeniche incluse. In occasione del mese di lancio, leplug-in sono acquistabili rispettivamente a 249 e ...

