Roma, 14 set. (Labitalia) - Mercoledì 15 settembre parte 'Invitalia #oncampus', il progetto promosso da Invitalia, l'Agenzia Nazionale per lo sviluppo, ideato per contribuire alla diffusione della 'cultura d'impresa' nelle università italiane e per illustrare gli strumenti che la stessa Agenzia offre a supporto dei giovani imprenditori. Il programma prevede l'organizzazione di dieci eventi on line dedicati a studenti, laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca che sono interessati a creare una nuova realtà imprenditoriale. I partecipanti saranno coinvolti in giornate in full immersion durante le quali si alterneranno sessioni di coaching indirizzate ad aumentare la consapevolezza tra i giovani sul significato del fare impresa oggi, workshop sugli incentivi che Invitalia

Ultime Notizie dalla rete : Imprese via Imprese: al via domani progetto 'Invitalia #oncampus' Il Sannio Quotidiano Imprese artigiane, dalla Regione 15 milioni per la ripresa post-Covid

Sono 15 i milioni di euro che le 34.500 imprese artigiane della Sardegna hanno a disposizione, attraverso il finanziamento della Legge 949, per crescere e superare la crisi creata anche dal Covid-19.

Health Italia al traguardo del bilancio di sostenibilità

Health Italia, società leader nei settori della sanità integrativa e del welfare aziendale quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, ha pubblicato nel luglio 2020 il primo bilancio di sostenib ...

