Highlights Mager-Dimitrov | Internazionali BNL d’Italia 2020 VIDEO

(Di lunedì 14 settembre 2020) Termina dopo poco più di un’ora la sfida tra Gianlucae GrigoragliBNL d’Italia. Al Foro Italico l’azzurro abbandona il Masters 1000 di Roma perdendo in due set con i parziali di 7-5 6-1. Tanta lotta nel primo parziale, poi dopo il break decisivoesce fuori dal match eprende il sopravvento. Ecco i punti più belli dell’incontro.

