Grosso incendio ad Acilia, in fiamme anche un deposito: in corso l’intervento dei Vigili dei Fuoco (Di lunedì 14 settembre 2020) Grosso incendio ad Acilia dove due Squadre dei Vigili del Fuoco (13A e 28A) ed un’autobotte (AB13), stanno intervenendo in Via Francesco Menzio tra la Via del Mare e Via Cristoforo Colombo. L’incendio, in corso dalle ore 14.30, ha coinvolto un’area di campagna e, parzialmente, anche un deposito di materiale edile adiacente gli sterpi. Fortunatamente non risultano persone intossicate dal fumo. Sul posto anche 5 moduli della protezione Civile supporto del personale Vigili del Fuoco. Foto: Giannino Caria Paracadutisti OnlusFoto: Giannino Caria Paracadutisti Onlus Grosso incendio ad Acilia, in fiamme ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020)addove due Squadre deidel(13A e 28A) ed un’autobotte (AB13), stanno intervenendo in Via Francesco Menzio tra la Via del Mare e Via Cristoforo Colombo. L’, indalle ore 14.30, ha coinvolto un’area di campagna e, parzialmente,undi materiale edile adiacente gli sterpi. Fortunatamente non risultano persone intossicate dal fumo. Sul posto5 moduli della protezione Civile supporto del personaledel. Foto: Giannino Caria Paracadutisti OnlusFoto: Giannino Caria Paracadutisti Onlusad, in...

CorriereCitta : Grosso incendio ad Acilia, in fiamme anche un deposito: in corso l’intervento dei Vigili dei Fuoco - LatinaCorriere : Formia, grosso incendio in un deposito agricolo: intervento dei vigili del fuoco - - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Brasile, giaguaro salvato dall & #8217;incendio con l & #8217;elicottero: il felino ha le zampe bruciate: Da settimane de… - maridamagia : RT @RepubblicaTv: Brasile, giaguaro salvato dall & #8217;incendio con l & #8217;elicottero: il felino ha le zampe bruciate: Da settimane de… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Brasile, giaguaro salvato dall & #8217;incendio con l & #8217;elicottero: il felino ha le zampe bruciate: Da settimane de… -

Ultime Notizie dalla rete : Grosso incendio Messina, grosso incendio a Campo Italia: fiamme visibili anche dal centro città Gazzetta del Sud - Edizione Messina Bruciano sterpaglie ma mandano a fuoco gli uliveti vicini: tre denunciati

Nella mattinata ad Acuto, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato tre persone del posto, rispettivamente un 43enne (censito per reati contro il patrimonio), un 39enne (censito pe ...

TORNADO di FUOCO, sembra l’inferno. VIDEO in notturna dalla California

Gli incidenti stanno devastando da settimane la West Coast degli Stati Uniti. La California è in ginocchio per le conseguenze del fuoco. Purtroppo si contano anche numerose vittime, oltre alle centina ...

Nella mattinata ad Acuto, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato tre persone del posto, rispettivamente un 43enne (censito per reati contro il patrimonio), un 39enne (censito pe ...Gli incidenti stanno devastando da settimane la West Coast degli Stati Uniti. La California è in ginocchio per le conseguenze del fuoco. Purtroppo si contano anche numerose vittime, oltre alle centina ...