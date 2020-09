Grande Fratello Vip, poco fa la brutta notizia: il comunicato della redazione (Di lunedì 14 settembre 2020) Alfonso Signorini conferma la presenza di una persona trovata positiva al coronavirus nello staff del Grande Fratello Vip, in partenza con una nuova edizione da stasera, lunedì 14 settembre. Si tratta di un autore del reality, ma non sarebbero a rischio il conduttore, gli opinionisti e il cast, tanto che lo show può iniziare regolarmente e senza slittamenti, come ha spiegato Signorini stesso sulle pagine de Il giornale. Il protocollo aziendale anti-contagio è scattato e sono stati isolati coloro che sono stati a contatto con il contagiato. È una situazione complicata, viaggiamo come funamboli su una corda. Ma siamo attrezzati ad affrontare la situazione con il massimo rigore. Chi è stato in contatto con l’autore contagiato è in quarantena. Tutti i concorrenti del GF Vip sono ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 14 settembre 2020) Alfonso Signorini conferma la presenza di una persona trovata positiva al coronavirus nello staff delVip, in partenza con una nuova edizione da stasera, lunedì 14 settembre. Si tratta di un autore del reality, ma non sarebbero a rischio il conduttore, gli opinionisti e il cast, tanto che lo show può iniziare regolarmente e senza slittamenti, come ha spiegato Signorini stesso sulle pagine de Il giornale. Il protocollo aziendale anti-contagio è scattato e sono stati isolati coloro che sono stati a contatto con il contagiato. È una situazione complicata, viaggiamo come funamboli su una corda. Ma siamo attrezzati ad affrontare la situazione con il massimo rigore. Chi è stato in contatto con l’autore contagiato è in quarantena. Tutti i concorrenti del GF Vip sono ...

