Gazzetta | “Allan è l’uomo di fiducia di Ancelotti e si vede”

Carlo Ancelotti e l'Everton sono i grandi protagonisti dei giornali inglesi all'indomani della vittoria per 1-0 sul campo del Tottenham. Ovviamente ne scrivono anche in Italia. La Gazzetta dedica un ampio articolo al successo. Scrive che l'Everton non superava il Tottenham dal 2012 e Mourinho non aveva mai perso in Inghilterra nella giornata inaugurale del campionato: nel giro di 95 minuti Carlo Ancelotti ha dato una bella picconata alla storia del calcio d'Oltremanica. E poi analizza la rivoluzione di Ancelotti nel centrocampo dei Toffees. Rivoluzione che "è andata persino meglio del previsto". James Rodriguez, arruolato il 7 settembre, ha incantato i commentatori di sua maestà: il ragazzo colombiano schierato a destra, ha già trovato il feeling giusto con ...

