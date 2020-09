Casorezzo | tutti in bici per dire no alla discarica

OrioliAlberto : RT @Mark16462048: Ecco la #Lombardia di #Fontana discariche, distruzione e disboscamento... Ci stanno uccidendo tutti. Qui sorgerà una mega… - Mark16462048 : @beppe_grillo Invece in #Lombardia disboscano per fare discariche tossiche immense.Grazie #Sala, grazie città metro… - Mark16462048 : Ecco la #Lombardia di #Fontana discariche, distruzione e disboscamento... Ci stanno uccidendo tutti. Qui sorgerà un… -

Ultime Notizie dalla rete : Casorezzo tutti

IL GIORNO

Casorezzo (Milano), 14 settembre 2020 - Una biciclettata nel parco del Roccolo per dire “no“ alla discarica fra Busto Garolfo e Casorezzo. In tanti, famiglie intere, adulti, bambini e ambientalisti s ...Lettera in Città Metropolitana dai sindaci. L’invito è ai cittadini: “Mandate lo stesso testo a Sala per bloccare la discarica”. Busto Garolfo – Il caso “Solter” finisce in una lettera al sindaco metr ...