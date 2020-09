"Basta trattare noi sardi da appestati" (Di lunedì 14 settembre 2020) Simone Savoia Parla Alessandra Zedda, vicepresidente di Regione Sardegna, nell'esordio del dispositivo anti-COVID previsto da un'ordinanza della Regione “Sabato sarò a Milano per il battesimo di mia nipote, mi farò il tampone. In una fase così delicata vale anche e soprattutto la responsabilità individuale”: parla da zia Alessandra Zedda, vicepresidente della giunta regionale della Sardegna, assessore al lavoro ed esponente di Forza Italia. Il numero 43 nella smorfia napoletana indica una figura paesana sempreverde dell’orizzonte italiano: la pettegola di paese. In effetti di dicerie e pettegolezzi sui focolai in Sardegna ce ne sono stati anche troppi. E sarà un caso, ma 43 è il numero dell’ordinanza adottata dal presidente della regione sarda Christian Solinas lo scorso 11 settembre. Dunque onorevole Zedda, da ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) Simone Savoia Parla Alessandra Zedda, vicepresidente di Regione Sardegna, nell'esordio del dispositivo anti-COVID previsto da un'ordinanza della Regione “Sabato sarò a Milano per il battesimo di mia nipote, mi farò il tampone. In una fase così delicata vale anche e soprattutto la responsabilità individuale”: parla da zia Alessandra Zedda, vicepresidente della giunta regionale della Sardegna, assessore al lavoro ed esponente di Forza Italia. Il numero 43 nella smorfia napoletana indica una figura paesana sempreverde dell’orizzonte italiano: la pettegola di paese. In effetti di dicerie e pettegolezzi sui focolai in Sardegna ce ne sono stati anche troppi. E sarà un caso, ma 43 è il numero dell’ordinanza adottata dal presidente della regione sarda Christian Solinas lo scorso 11 settembre. Dunque onorevole Zedda, da ...

