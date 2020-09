Allarme dell’Oms su una possibile seconda ondata di contagi in Europa. Kluge: “A ottobre e novembre vedremo più mortalità” (Di lunedì 14 settembre 2020) L’Organizzazione mondiale della sanità si attende, in Europa, un aumento del numero giornaliero di morti per Covid-19 in ottobre e novembre. “Diventerà sempre più dura. In ottobre e novembre, vedremo più mortalità ” ha detto il direttore per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge. A preoccupare l’Oms è l’aumento dei casi registrati nelle ultime settimane, soprattutto in Spagna e Francia. Più di 51.000 nuovi contagi sono stati isolati solo venerdì scorso nei 55 paesi monitorati dall’Oms Europa, il picco più alto da aprile. “E’ un momento in cui i Paesi non vogliono sentire questa brutta notizia, e lo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) L’Organizzazione mondiale della sanità si attende, in, un aumento del numero giornaliero di morti per Covid-19 in. “Diventerà sempre più dura. Inpiù mortalità ” ha detto il direttore per l’dell’Oms, Hans. A preoccupare l’Oms è l’aumento dei casi registrati nelle ultime settimane, soprattutto in Spagna e Francia. Più di 51.000 nuovisono stati isolati solo venerdì scorso nei 55 paesi monitorati dall’Oms, il picco più alto da aprile. “E’ un momento in cui i Paesi non vogliono sentire questa brutta notizia, e lo ...

