Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2020 ore 08 | 30

(Di domenica 13 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBREORE 08:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAIN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO AD ECCEZIONE ,SULLA SR 313 DI PASSO CORESE DOVE LA STRADA E’ CHIUSA PER INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI TRA PASSO CORESE E PONTE SFONDATO MENTRE SU VIA SALARIA SI STA IN CODA ALTEZZA POGGIO SAN LORENZO IN DIREZIONE RIETI ACONSUETA PEDONALIZZAZIONE FESTIVA PER VIA DEI FORI IMPERIALI, CON LA DEVIAZIONE DELLE LINEE DI BUS 51, 75, 85, 87 E 118 TRASPORTO PUBBLICO LA CIRCONE DELLA LINEATERMINI CENTOCELLE è INTERROTTA A MARANELLA/CASILINA PER LAVORI URGENTE ...