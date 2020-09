Temptation Island, Massimo parla di Sonia: “Volevo una famiglia, lei no” (Di domenica 13 settembre 2020) Massimo Colantoni è stato ospite di Giada Di Miceli, nella puntata di Non succederà più di ieri pomeriggio. L’occasione per tornare in onda su Radio Radio non è stata delle più felici, visto che Massimo ha raccontato i reali motivi della fine della sua storia con Sonia Onelli. I due si sono conosciuti nell’edizione dell’anno … L'articolo Temptation Island, Massimo parla di Sonia: “Volevo una famiglia, lei no” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 13 settembre 2020)Colantoni è stato ospite di Giada Di Miceli, nella puntata di Non succederà più di ieri pomeriggio. L’occasione per tornare in onda su Radio Radio non è stata delle più felici, visto cheha raccontato i reali motivi della fine della sua storia conOnelli. I due si sono conosciuti nell’edizione dell’anno … L'articolodi: “Volevo una, lei no” proviene da Gossip e Tv.

