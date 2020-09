Silvio Berlusconi , la data della dimissione dall’ospedale (Di domenica 13 settembre 2020) Silvio Berlusconi. Migliorano le condizioni di salute dell’ex premier, ricoverato all’ospedale San Raffaele dopo essere risultato positivo al Coronavirus Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è ricoverato ormai da nove giorni all’Ospedale San Raffaele di Milano dopo l’esito positivo degli esami diagnostici riguardo il Coronavirus. Il suo arrivo presso il nosocomio risale al 3 … L'articolo Silvio Berlusconi , la data della dimissione dall’ospedale proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 13 settembre 2020). Migliorano le condizioni di salute dell’ex premier, ricoverato all’ospedale San Raffaele dopo essere risultato positivo al Coronavirus Il leader di Forza Italia,, è ricoverato ormai da nove giorni all’Ospedale San Raffaele di Milano dopo l’esito positivo degli esami diagnostici riguardo il Coronavirus. Il suo arrivo presso il nosocomio risale al 3 … L'articolo, ladall’ospedale proviene da YesLife.it.

fanpage : “Il mio tampone risultato positivo, mi hanno detto i medici, era il numero uno per carica virale. Questa è la confe… - Agenzia_Ansa : #Silvio #Berlusconi dall'ospedale definisce il #coronavirus una 'infernale malattia' #ANSA - Fef58 : RT @riktroiani: Mi dispiace per chi 'tifa contro' ma Silvio #Berlusconi, tra lunedì e martedì, sarà dimesso dal San Raffaele. Davvero una g… - Bobbio65M : RT @riktroiani: Mi dispiace per chi 'tifa contro' ma Silvio #Berlusconi, tra lunedì e martedì, sarà dimesso dal San Raffaele. Davvero una g… - COCO03957468 : @la_kuzzo PEGGIORI di Silvio Berlusconi -