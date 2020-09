Sanità | Sarno | “Mai più nomine politiche | questi giochetti penalizzano i cittadini”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “La sanità ad Avellino e provincia vive il suo momento più buio. Strutture chiuse, servizi sanitari erogati a singhiozzo e cliniche private sempre privilegiate, sono le cause principali dei tanti disagi che i nostri cittadini devono subire”. E’ quanto dichiara la candidata alle elezioni regionali del M5s Maurache prosegue: “Il Movimento 5 Stelle ha già preparato un esposto alla Corte dei Conti per gli accordi presi dalla Regione Campania con la sanità privata. Il danno erariale stimato è di circa 20 milioni di euro, concessi alle cliniche private in piena emergenza Covid. Per tuttimotivi, chiediamo e pretendiamo una sanità più vicina al cittadino, efficiente e meritocratica. Mai più...