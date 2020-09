Salvini contestato anche a Matera (Di domenica 13 settembre 2020) “Amichetti dei clandestini!, “Quelli lì con la bandiera rossa se vogliono i clandestini lasciano i loro dati e il conto corrente e i clandestini li pagano loro. Fare i generosi con i quattrini e le case degli altri è troppo semplice”. E ancora: “Ai vostri insulti rispondo coi bacioni… mia figlia che ha 6 anni ha un cervello più evoluto”: Matteo Salvini lo ha detto da Matera rivolgendosi ai contestatori nel corso di una manifestazione a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Rocco Sassone. Durante il suo intervento dal fondo della piazza sono arrivati fischi, cori e contestazioni da parte di un gruppo di persone che ha anche esposto dei cartelloni contro il leader della Lega Quello che i pennivendoli non dicono a #Matera ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) “Amichetti dei clandestini!, “Quelli lì con la bandiera rossa se vogliono i clandestini lasciano i loro dati e il conto corrente e i clandestini li pagano loro. Fare i generosi con i quattrini e le case degli altri è troppo semplice”. E ancora: “Ai vostri insulti rispondo coi bacioni… mia figlia che ha 6 anni ha un cervello più evoluto”: Matteolo ha detto darivolgendosi airi nel corso di una manifestazione a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Rocco Sassone. Durante il suo intervento dal fondo della piazza sono arrivati fischi, cori e contestazioni da parte di un gruppo di persone che haesposto dei cartelloni contro il leader della Lega Quello che i pennivendoli non dicono a #...

fanpage : #Salvini contestato a Torre del Greco, lancio di pomodori e insulti - annatrieste : Ha detto Salvini che chi l'ha contestato a Torre lanciandogli le pummarole è incivile. Be', io invece penso che chi… - HuffPostItalia : Salvini contestato a Torre del Greco: fischi e lancio di pomodori - Corso1Viadel : RT @TheCrusadery: Lasciali affogare nella loro merda e nella camorra #Salvini contestato a Torre del Greco: il leader della Lega costretto… - papio54 : RT @janavel7: Salvini contestato a Torre del Greco batte in ritirata precipitosa. Per il Tg2 questa fuga diventa 'il leader tira diritto'.… -