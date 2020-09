Miss Dag canta My Way di Frank Sinatra in una versione intimista ed elegante (video) (Di domenica 13 settembre 2020) Miss Dag canta My Way di Frank Sinatra, portando a termine una sfida coraggiosa su una cover di fama mondiale. Il brano, che tutti conoscono interpretato da The Voice, rivive così nella versione della cantante e songwriter tedesco-olandese che ne rilascia una versione intimista ed elegante. La rivisitazione di Dagmar Segbers si accompagna a un arrangiamento molto particolare, che si aggiunge alla sua interpretazione vocale con la quale si regala una connotazione personale a un brano conosciuto in tutto i il mondo nella sua versione originale. La buona riuscita del brano è merito anche della squadra di lavoro composta da Michele Fazio, Luca Meneghello, Sandro De Bellis e il Maestro Mario Natale, che ... Leggi su optimagazine (Di domenica 13 settembre 2020)DagMy Way di, portando a termine una sfida coraggiosa su una cover di fama mondiale. Il brano, che tutti conoscono interpretato da The Voice, rivive così nelladellante e songwriter tedesco-olandese che ne rilascia unaed. La rivisitazione di Dagmar Segbers si accompagna a un arrangiamento molto particolare, che si aggiunge alla sua interpretazione vocale con la quale si regala una connotazione personale a un brano conosciuto in tutto i il mondo nella suaoriginale. La buona riuscita del brano è merito anche della squadra di lavoro composta da Michele Fazio, Luca Meneghello, Sandro De Bellis e il Maestro Mario Natale, che ...

