Matteo Salvini ai QAnon italiani: «Mai fermarsi! Mai avere paura! Sempre avanti!». Crede in Q? – Video (Di domenica 13 settembre 2020) Venerdì 11 settembre 2020 Matteo Salvini si trovava a Napoli per la campagna elettorale della Lega. Un utente di nome Aldo avrebbe parlato con lui di un gruppo Facebook a cui mandare un Video saluto, poi condiviso dal suo amministratore Akim Aaron Volpato. Si tratta del gruppo «TRUMP and Q Digital S. 3», uno dei tanti del movimento QAnon presenti in Italia che sostengono Donald Trump attraverso numerose teorie di complotto: Un carissimo amico ha parlato a Salvini del nostro gruppo e di me ieri sera a Napoli, mi ha inviato questo Video a dimostrazione.Mi ha anche detto e cito le sue testuali parole: “Gli ho parlato di Q, ci appoggia e ha detto testuali parole: “Vi ho mandato molti segnali.”É vero Aldo Aldo, ci ha mandato molti segnali, e chi ... Leggi su open.online (Di domenica 13 settembre 2020) Venerdì 11 settembre 2020si trovava a Napoli per la campagna elettorale della Lega. Un utente di nome Aldo avrebbe parlato con lui di un gruppo Facebook a cui mandare unsaluto, poi condiviso dal suo amministratore Akim Aaron Volpato. Si tratta del gruppo «TRUMP and Q Digital S. 3», uno dei tanti del movimentopresenti in Italia che sostengono Donald Trump attraverso numerose teorie di complotto: Un carissimo amico ha parlato adel nostro gruppo e di me ieri sera a Napoli, mi ha inviato questoa dimostrazione.Mi ha anche detto e cito le sue testuali parole: “Gli ho parlato di Q, ci appoggia e ha detto testuali parole: “Vi ho mandato molti segnali.”É vero Aldo Aldo, ci ha mandato molti segnali, e chi ...

