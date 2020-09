LIVE – MotoGP | GP San Marino Misano 2020 | la gara DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 13 settembre 2020) Lascritta delladel Gran Premio di San, valevole per il sesto appuntamento della stagionedi. Dopo il warm-up mattutino, i piloti scenderanno in pista per i primi punti dell’anno alle ore 14 di domenica 13 settembre. Sarà Maverick Vinales a partire dalla pole position. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP di Sancon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA14.13 Rins scavalca Vinales e si prende il quarto posto. 14.12 CADE QUARTARARO. Il francese riparte dalla ventesima posizione. Nel Mondiale è virtualmente ...