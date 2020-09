L’Aria Che Tira, speciale «Notte prima degli esami»: Myrta Merlino in prime time per la ripartenza scolastica (Di domenica 13 settembre 2020) Myrta Merlino La7 concentra tutte le proprie attenzioni sul ritorno a scuola. Argomento che, in realtà, tiene banco in tv ormai da settimane. La ripresa delle lezioni verrà attesa e raccontata dalla rete terzopolista con una programmazione dedicata, che inizierà stasera con lo speciale L’Aria che Tira “Notte prima degli esami” in onda in prime time. L’approfondimento sarà condotto da Myrta Merlino, affiancata per l’occasione da Gerardo Greco (già presenza abituale nel programma mattutino della giornalista). Per i due, la serata sarà una sorta di ‘prova generale’: entrambi infatti saranno i protagonisti ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 13 settembre 2020)La7 concentra tutte le proprie attenzioni sul ritorno a scuola. Argomento che, in realtà, tiene banco in tv ormai da settimane. La ripresa delle lezioni verrà attesa e raccontata dalla rete terzopolista con una programmazione dedicata, che inizierà stasera con loL’Aria che” in onda in. L’approfondimento sarà condotto da, affiancata per l’occasione da Gerardo Greco (già presenza abituale nel programma mattutino della giornalista). Per i due, la serata sarà una sorta di ‘prova generale’: entrambi infatti saranno i protagonisti ...

