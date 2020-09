La Juve di Pirlo esulta sui social: "Idee in testa e minuti nelle gambe" (Di domenica 13 settembre 2020) TORINO - La nuova Juventus di Andrea Pirlo vince 5-0 contro il Novara in amichevole, la prima da 90', contro l'Under 23 solo 60',, grazie ai gol di Cristiano Ronaldo, Ramsey, Pjaca e alla doppietta di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) TORINO - La nuovantus di Andreavince 5-0 contro il Novara in amichevole, la prima da 90', contro l'Under 23 solo 60',, grazie ai gol di Cristiano Ronaldo, Ramsey, Pjaca e alla doppietta di ...

forumJuventus : È tutto dallo JTC #JuveNovara 5-0 ?? Prime impressioni sulla Juve di Pirlo? ?? - forumJuventus : La prima Juve di Pirlo in campo così #JuveNovara - forumJuventus : [TMW] Ad una settimana dalla Serie A, Pirlo sogna una Juve così: priorità al 9, poi una ciliegina a centrocampo ??… - SergioSarres : @Pirlo_official @juventusfc Maestro puoi dire tu a Bonucci che non si difende come se dovesse andare al bagno turco… - spotcalcio11 : Secondo voi dopo l amichevole #Juventusnovara chi sarebbe meglio che la #juve acquistasse.... #Suarez #Dzeko… -