Juventus, con Khedira ancora tutto bloccato (Di domenica 13 settembre 2020) Come riporta tuttojuve.com, si fa estenuante la trattativa della Juventus per liberarsi del contratto di Sami Khedira, in quanto quest’ultimo continuerebbe imperterrito a fare muro nei confronti della società bianconera. La Juventus vorrebbe liberarsi dei 6 milioni che spende per l’ingaggio del tedesco, ma quest’ultimo si sente bene e vorrebbe ancora dimostrare di potere continuare a giocare per i bianconeri. Infatti, il problema non riguarderebbe tanto l’accordo economico, cioè relativamente alla buonuscita che spetterebbe al tedesco, quanto la volontà di permanenza di quest’ultimo. Stando così le cose, i bianconeri sarebbero ancora costretti a farsi carico dei 13 milioni di euro lordi che spetterebbero a ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 13 settembre 2020) Come riportajuve.com, si fa estenuante la trattativa dellaper liberarsi del contratto di Sami, in quanto quest’ultimo continuerebbe imperterrito a fare muro nei confronti della società bianconera. Lavorrebbe liberarsi dei 6 milioni che spende per l’ingaggio del tedesco, ma quest’ultimo si sente bene e vorrebbedimostrare di potere continuare a giocare per i bianconeri. Infatti, il problema non riguarderebbe tanto l’accordo economico, cioè relativamente alla buonuscita che spetterebbe al tedesco, quanto la volontà di permanenza di quest’ultimo. Stando così le cose, i bianconeri sarebberocostretti a farsi carico dei 13 milioni di euro lordi che spetterebbero a ...

JuventusTV : Successo bianconero nell'amichevole con il @NovaraChannel ???? La gara integrale, on demand, qui ?… - JuventusFCYouth : #Under23, tre gol ?????? stamattina in amichevole contro il Chisola. Le firme ?? Marques (rig.), Del Sole (rig.),… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE CON #JuveNovara ?? Qui ?? - Sicilianodoc7 : RT @JuventusTV: Successo bianconero nell'amichevole con il @NovaraChannel ???? La gara integrale, on demand, qui ? - AJGNewsOfficial : @ATuccinard Non ci risulta nessuno scambio con #Alcatara. #Juventus-#Bayern -