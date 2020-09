Inter, il Barcellona ci ha provato per De Vrij: no secco dei nerazzurri (Di domenica 13 settembre 2020) La Gazzetta dello Sport svela un retroscena sull’asse Barcellona-Inter per Stefan De Vrij: i blaugrana ci hanno provato per il difensore La Gazzetta dello Sport svela un retroscena riguardante Stefan De Vrij. Nelle chiacchierate tra Milano e Barcellona su fronti molteplici – Vidal, come pure lo stesso Lautaro – su suggerimento del tecnico Koeman il club catalano ha provato a chiedere informazioni sul difensore di Conte. L’Inter ha alzato un muro, non aprendo neppure la discussione. L’olandese è un punto fermo dell’Inter che verrà. Il resto è tutto nelle mani di un mercato che potrebbe sbloccarsi solo nell’ultima settimana, rendendo dai contorni fattibili operazioni in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) La Gazzetta dello Sport svela un retroscena sull’asseper Stefan De: i blaugrana ci hannoper il difensore La Gazzetta dello Sport svela un retroscena riguardante Stefan De. Nelle chiacchierate tra Milano esu fronti molteplici – Vidal, come pure lo stesso Lautaro – su suggerimento del tecnico Koeman il club catalano haa chiedere informazioni sul difensore di Conte. L’ha alzato un muro, non aprendo neppure la discussione. L’olandese è un punto fermo dell’che verrà. Il resto è tutto nelle mani di un mercato che potrebbe sbloccarsi solo nell’ultima settimana, rendendo dai contorni fattibili operazioni in ...

