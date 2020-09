Da Taormina a Roma con un pacemaker al contrario, indagati 8 medici per la morte di un bambino di 2 anni (Di domenica 13 settembre 2020) Una storia che risale al 2018 e che ha visto, apparentemente, una sequenza di errori che ha portato il pm Daniela Cento a indagare 8 medici dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù. Si snoda tra Taormina e Roma la vicenda del bambino – nato nel 2016 con gravi problemi cardiaci – al quale è stato impiantato un pacemaker al contrario. Nessuno si accorge dell’errore, nonostante i ripetuti viaggi tra la città siciliana e la Capitale e le strutture del Bambin Gesù. LEGGI ANCHE > Malasanità a Terni: non si accorsero che il bambino era ipoglicemico, risarcimento da 2,7 milioni pacemaker al contrario nel 2016: due anni dopo il bambino muore ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 13 settembre 2020) Una storia che risale al 2018 e che ha visto, apparentemente, una sequenza di errori che ha portato il pm Daniela Cento a indagare 8dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù. Si snoda trala vicenda del– nato nel 2016 con gravi problemi cardiaci – al quale è stato impiantato unal. Nessuno si accorge dell’errore, nonostante i ripetuti viaggi tra la città siciliana e la Capitale e le strutture del Bambin Gesù. LEGGI ANCHE > Malasanità a Terni: non si accorsero che ilera ipoglicemico, risarcimento da 2,7 milionialnel 2016: duedopo ilmuore ...

Otto medici dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù sono accusati di omicidio colposo per la morte di un bambino di due anni. I fatti risalgono a ormai quasi due anni fa, quando il piccolo arriva all'os ...

Aveva poche ore di vita il piccolo Giacomo quando per la prima volta è finito dentro una sala operatoria. Era il 15 settembre 2016 e da quel momento è iniziata la sua agonia. Una sequela di errori san ...

