«Con la riapertura delle scuole aumenteranno i contagi»: il documento del Cts dato al governo (Di domenica 13 settembre 2020) La riapertura delle scuole potrebbe innalzare l'onda dei contagi. La stima è contenuta nei documenti allegati ai verbali del Comitato tecnico scientifico. Già alla fine di aprile erano stati analizzati i diversi scenari in vista dell'inizio della fase 2. Con la riapertura delle scuole l'indice di diffusione del Covid 19 potrebbe salire di circa lo 0,4. contagi, le stime dei tecnici Le stime sono contenute in uno dei documenti elaborati dall'Inail sui dati dell'Istituto superiore di sanità e della fondazione Bruno Kessler e riportate nel verbale del 22 aprile scorso. Un rapporto dettagliato nel quale vengono elencati tutti i possibili effetti prodotti sulla diffusione del virus dalle riaperture nei ...

